Bakan Koca duyurdu! Günlük 5000 test kapasiteli laboratuvar kuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"NORMALLEŞME SÜRECİNDE SANAYİ ÜRETİMİNİN, COVID-19 tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışmalarımızı başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odası’nın organizasyon desteğiyle GEBZE’DE, günlük 5.000 test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek."

NORMALLEŞME SÜRECİNDE SANAYİ ÜRETİMİNİN, COVID-19 tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışmalarımızı başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odası’nın organizasyon desteğiyle GEBZE’DE, günlük 5.000 test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek. pic.twitter.com/jIkB5XQAiW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2020



