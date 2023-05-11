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Bakan Koca duyurdu: Hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy kullanacaklar seçim merkezine götürülecek

11.05.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mayıs seçimlerinde hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanların hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkeze götürülüp getirilebileceğini bildirdi.

Bakan Koca duyurdu: Hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy kullanacaklar seçim merkezine götürülecek

Bakan Koca’nın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız, 14 Mayıs seçimlerinde, hastanede yatmakta olan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanların hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkeze götürülüp, getirilmesini sağlıyor. İllerdeki Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezleri, 14 Mayıs günü oy kullanma saatleri süresinde açık tutulacak. Oy kullanmaya götürülen hastalara sağlık personeli de refakat edecek. Gerekli koordinasyon İl Sağlık Müdürlüklerince gerçekleştirilecek. Öte yandan, yatağa bağımlı veya engeli sandığa gidip oy kullanmasına mani seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmelerine ilişkin durumlarını bildirir hekim raporuyla birlikte YSK’ya yapacakları başvurunun süresi 2 Nisan’da dolmuştu” ifadeleri yer aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Fahrettin Koca

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