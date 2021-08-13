Bakan Koca duyurdu! Isparta artık mavi kategoride

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Isparta, Mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi" dedi.

MALATYA'NIN RENGİ DEĞİŞTİ

Koca açıklamasına şöyle devam etti:

Malatya 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu ilimizin rengi Turuncu yerine Sarı.

SİİRT VE IĞDIR'IN RENGİ TURUNCU

Koca açıklamasında "Siirt ve Iğdır %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi.Siirt ve Iğdır turuncu iller arasında" ifadelerini kullandı.

