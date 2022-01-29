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  4. Bakan Koca duyurdu! Konya'daki sağlık çalışanlarına şiddet olayına tutuklama

Bakan Koca duyurdu! Konya'daki sağlık çalışanlarına şiddet olayına tutuklama

29.01.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen ve dehşete düşüren sağlık çalışanlarına saldırı olayında yeni bir gelişme yaşandı. Hasta yakınları tarafından darp sağlık çalışanlarından birinin eli kırılmış, 3'ü ise yaralanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Koca "Yargının vereceği kararların sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte olacağına inanıyoruz." dedi.

Bakan Koca duyurdu! Konya'daki sağlık çalışanlarına şiddet olayına tutuklama

Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakınları acil serviste görevli sağlık çalışanlarına saldırmıştı. Saldırıda bir sağlık çalışanının eli kırılmış 3 sağlık çalışanı ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alınmıştı. Son olarak bu dehşete düşüren olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Önemli gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Sosyal medya hesabından, şüphelilerden biri hakkında tutuklama kararı verildiğini duyuran Bakan Koca "Konya Şehir Hastanesi'nde dün yaşanan şiddet olayında, dört arkadaşımıza karşı işlenen kasten yaralama ve görevini yapmaya engel olma suçlarını işleyen üç şüpheliden biri hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

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"BU GÜNLERİ AŞACAĞIZ"

Bakan Koca ayrıca paylaşımında, yargının vereceği kararların sağlık çalışanlarına şiddeti caydırıcı nitelikte olacağına inandığını belirterek "İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı alınmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kamuoyuna duyurulmuştur. Yargının vereceği kararların sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte olacağına inanıyoruz. Bu günleri aşacağız." dedi.

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Konya Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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