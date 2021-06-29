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Bakan Koca duyurdu! Oran yüzde 25 oldu

29.06.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarına ilişkin önemli bir bilgi paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25'i artık aşılı" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca duyurdu! Oran yüzde 25 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında her 4 kişiden birinin aşısının tamamlandığını, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 25'inin artık aşılı olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25'i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım."


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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