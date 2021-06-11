HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca duyurdu: Rekora ulaşacağız

Bakan Koca duyurdu: Rekora ulaşacağız

11.06.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız." dedi.

Bakan Koca duyurdu: Rekora ulaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamad "500 bininci doz aşı az önce yapıldı! Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak? Öte taraftan maçın sonucu ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Toplam aşı miktarında 33 milyona yaklaşıldıToplam aşı miktarında 33 milyona yaklaşıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Toplam aşı miktarında 33 milyona yaklaşıldıToplam aşı miktarında 33 milyona yaklaşıldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Saldırı ihbarı alınan evin önünde önlem

Saldırı ihbarı alınan evin önünde önlem

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Eşine sitem! "İnsanların ağzına sakız oldum"

Eşine sitem! "İnsanların ağzına sakız oldum"

Defne Samyeli'nin kızından olay paylaşım! Süper mini giyip dil çıkardı

Defne Samyeli'nin kızından olay paylaşım! Süper mini giyip dil çıkardı

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Vatandaşlara böyle destek verdi: Oturma eylemi yapın, ben de sizin yanınızda yer alırım

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.