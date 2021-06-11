Bakan Koca duyurdu: Rekora ulaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamad "500 bininci doz aşı az önce yapıldı! Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak? Öte taraftan maçın sonucu ne olacak?" ifadelerini kullandı.

500 BİNİNCİ DOZ aşı az önce yapıldı! GÜNLÜK doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak? Öte taraftan maçın sonucu ne olacak? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021



