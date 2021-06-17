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Bakan Koca duyurmuştu! 35 yaş üzerine aşılama bugün başladı

17.06.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadele kapsamında en önemli silah olarak gösterilen aşılama hız kesmeden devam ederken 35 yaş üzeri vatandaşlar için bugün aşılama başladı.

Bakan Koca duyurmuştu! 35 yaş üzerine aşılama bugün başladı

Koronavirüs aşılamasında günlük yapılan aşı sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte uygulanan toplam aşı miktarının 1 milyon 416 bin 795 doz olduğunu açıkladı. Bakan Koca, ayrıca aşılamanın hız kesmeden devam etmesi için "Gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasını başlattıklarını duyurmuştu.

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35 YAŞ ÜZERİNE AŞI BAŞLIYOR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında "Yarın (bugün) itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz” dedi.

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AŞI İÇİN HASTANELERE KOŞTULAR

Özellikle aşılamanın SGK'ya kayıtlı çalışanlara açılmasından sonra koronavirüs aşısı olmak için mesai bitiminden itibaren vatandaşlar hastanelere koştu. İzmir ve İstanbul'da dün hastanelerde saat 23.00'e kadar yoğunluk yaşandı.

İzmir ve İstanbul'da aşı yoğunluğuİzmir ve İstanbul'da aşı yoğunluğu

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 17 Haziran itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı 37 milyon 283 bin 789, 1. doz uygulanan kişi sayısı 23 milyon 253 bin 903, 2. doz uygulanan kişi sayısı 14 milyon 29 bin 886 oldu.

AŞI

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