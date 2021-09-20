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Bakan Koca duyurmuştu! İki doz aşılanma oranları bugünden itibaren paylaşılacak

20.09.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmalarında yeni bir döneme geçildi. Bugünden itibaren, iki doz aşılanma oranlarını gösteren harita bakanlık tarafından paylaşılmaya başlanacak.

Bakan Koca duyurmuştu! İki doz aşılanma oranları bugünden itibaren paylaşılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

BUGÜN BAŞLIYOR

Bakan Koca, bugünden itibaren iki doz aşılama oranlarını gösteren haritanın paylaşılacağını belirterek şunları ifade etmişti:

"Aşı programımız, plana uygun ve başarıyla sürmektedir. Birinci doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılamayla önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin birinci doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranlarıyla paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren iki doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız."

Bakan Koca pazartesi gününü işaret ettiBakan Koca pazartesi gününü işaret etti

105 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 20 Eylül verilerine göre toplam yapılan aşı sayısı 105 milyon 154 bin 365, 1. doz uygulanan kişi sayısı 52 milyon 687 bin 310, 2. doz uygulanan kişi sayısı 42 milyon 49 bin 278 oldu.

SARI RİSK KATEGORİSİNDE 10 İL KALDI

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bitlis'in ilk doz aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıkarak Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Mavi olduğunu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı bir başka paylaşımda ise sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldığını açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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