Bakan Koca duyurmuştu! İki doz aşılanma oranları bugünden itibaren paylaşılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

BUGÜN BAŞLIYOR

Bakan Koca, bugünden itibaren iki doz aşılama oranlarını gösteren haritanın paylaşılacağını belirterek şunları ifade etmişti:

"Aşı programımız, plana uygun ve başarıyla sürmektedir. Birinci doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılamayla önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin birinci doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranlarıyla paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren iki doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız."

105 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 20 Eylül verilerine göre toplam yapılan aşı sayısı 105 milyon 154 bin 365, 1. doz uygulanan kişi sayısı 52 milyon 687 bin 310, 2. doz uygulanan kişi sayısı 42 milyon 49 bin 278 oldu.

SARI RİSK KATEGORİSİNDE 10 İL KALDI

Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bitlis'in ilk doz aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıkarak Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Mavi olduğunu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı bir başka paylaşımda ise sarı risk kategorisinde sadece 10 il kaldığını açıkladı.

BİTLİS, ilk doz aşı oranını bugün %75’in üzerine çıkararak, Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Mavi oldu. 81 ilimizden 10’u halen Sarı. İlk doz oranındaki başarıyı tamamlamak için harekete geçelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 19, 2021

COVİD-19’A KARŞI TEK RENK TÜRKİYE! Sarı risk kategorisinde 10 ilimiz kaldı. İlk doz aşı oranlarımızı yükseltip, 81 il, bütün ülke, Mavide buluşalım. Mavi, toplum bağışıklığı için ilk doz hazırlığının büyük oranda tamamlanması demek! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 19, 2021



