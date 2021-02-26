Bakan Koca duyurmuştu! Karadeniz’de ‘mutant virüs’ endişesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, zamanla birden çok mutasyon geçirerek farklı özellikler kazanıp güçlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün canlı yayındaki açıklamalarında mutasyonlu virüsün özellikle Doğu Karadeniz’de Samsun ve Ordu’da arttığını belirterek, "Mutasyonun da özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Ordu gibi artışını görüyoruz. İngiltere mutantı dediğimiz özellikle en yaygın olan virülansı üzerine etkisinin daha olmadığı ama bulaşıcılığının arttığını bildiğimiz bir mutant daha yaygın” açıklamasında bulundu. KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, daha hızlı bulaşarak hastalık oluşturan mutant virüslerin Covid-19’a göre daha tehlikeli olduğunu, her mutasyon virüsün farklı özellikleri olabildiğini söyledi. Mutasyon geçiren RNA virüslerinden biri olan Covid-19’un şu ana kadar bilinen, çoğu İngiltere varyantı olmak üzere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının Türkiye’ye geldiğini belirten Prof. Dr. Faruk Aydın, Brezilya’da ortaya çıkan ve yayılan varyant virüsün; re-enfeksiyon özelliği olduğunu ve daha önce Covid-19 hastalığı geçirip vücudunda antikor bulunan kişileri yeniden hasta edebildiğini belirtti. Prof. Dr. Aydın, "Varyantlar, virüsün genetik materyallerinde değişiklik yaparak farklı bir protein dizisi oluşturuyorlar. Bu özellik onlara daha kısa mesafede, daha kısa sürede ve daha az virüsle bulaşabilme potansiyeli kazandırdı. Güney Kore’de birkaç vakada bu çıkmıştı. Brezilya’daki mutasyondan sonra Covid-19 geçiren hastaların mutant varyantla tekrar enfekte olabildiği gözlendi” dedi.

‘KOLAY BULAŞABİLME POTANSİYELİNE SAHİP’ Dünyada görülen tüm mutant virüslerinin ortak özelliği olarak daha uzak mesafeden bulaşabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, "Hepsi de daha az mikroorganizmayla ve daha kolay bulaşabilme potansiyeline sahip. İngiltere varyantı üzerinde çok çalışma yapılabildiği için farklı yaş gruplarında, çocuklarda da enfeksiyon oluşturma potansiyeline kavuştuğu gözleniyor” ifadelerinde bulundu. Kırmızı alarm veren Karadeniz’de 19 yerleşim yeri karantinada ‘NE YAPMALIYIZ, BİLMİYORUZ’ Ankara'dan Rize’ye geldiğini söyleyen Emel Güler, "Bölgemizde mutasyona uğrayan virüs çok azdı. Ankara'da bu kadar çok yoktu. Bu sabah geldik Rize'ye ve İngiliz virüsünün burada çok arttığını söylediler. Artık daha fazla tedbir almalıyız. Çünkü bu mutant virüse karşı ne yapmamız gerektiğini de bilmiyoruz” diye konuştu. ‘BÖLGEMİZDE VAKALARI ARTIYOR’ Zeynep Karasu ise, "Bölgemizde vakaları artıyor, kırmızı bölge olarak gösteriliyoruz. Bu tablo karşısında ne yapacağımızı da bilmiyoruz, çok korkuyoruz. Şimdi de İngiliz mutant çıktı. Ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yok. Artık vatandaşlar olarak bu tablo karşısında çok daha fazla önlem almamız gerektiğini biliyorum" şeklinde konuştu.