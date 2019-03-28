Bakan Koca, Editör Masası'na konuk oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart yerel seçimlerinde mobil sağlık sistemiyle evde bakılan hastaların oy kullanabilirliğiyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirterek, "Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilebilecek hastayı taşıyacak sistemi planladık." dedi.

Koca, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"31 Mart yerel seçimiyle ilgili düşünceleri" sorulan Koca, yoğun il ziyaretleri gerçekleştirdiğini, çok sayıda açılış yaptığını, sadece İstanbul'da dört hastaneyi hizmete soktuklarını anlattı.

Vatandaşta ciddi bir heyecan olduğunu belirten Koca, "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Koca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında 2023 yılına kadar bir seçim olmayacağına işaret ederek, bu süreçte Türkiye'nin bugüne kadar yapamadıklarını daha hızlı yapacak, hedef odaklı, pratik bir icraat dönemi geçireceğini dile getirdi.