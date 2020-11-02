Bakan Koca Elif'in sağlık durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile depremden 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlık durumları hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi" ifadelerini kullandı.

Annesi ve ablaları ile birlikte Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan Elif Perinçek, depremden 65 saat sonra kurtarıldı. Elif'in binanın kolonuyla evin penceresi arasına sıkıştığı belirlenmişti.

Gözyaşlarını tutamadılar

Kurtarma ekibinde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz, ümitlerin azaldığı bir anda Elif'in gülüşünü gördükten sonra gözyaşlarını tutamadıklarını anlattı. Yavuz, "Enkazdan çıkarırken Elif, İBB İtfaiyesinden Muammer Çelik arkadaşımızın parmağını sıktı. O sırada hemen bir yoğunlaşma yaşandı. Gözleri açıktı ve kolları oynuyordu. Elif’in gülüşünü gördükten sonra mutluluktan gözyaşlarımızı tutamadı" dedi.