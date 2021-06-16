Bakan Koca "ellerine sağlık" notuyla paylaştı: Unutulmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ekibinden bir kişinin paylaşımına yanıt olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;

"Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı." Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: "Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor." Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak.

“Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı.” Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: “Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.” Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak. https://t.co/fh9cHpEvfk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021



