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Bakan Koca "ellerine sağlık" notuyla paylaştı: Unutulmayacak

16.06.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ekibinden Sabire Elen isimli kişinin Twitter paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Aşı yapan ellerinize sağlık" diyen Koca, "Bu fedakârlıklar unutulmayacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca "ellerine sağlık" notuyla paylaştı: Unutulmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ekibinden bir kişinin paylaşımına yanıt olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;

"Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı." Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: "Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor." Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak.

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