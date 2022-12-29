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  4. Bakan Koca: EVS sistemi ile ekipler 90 saniyede vakaya çıkış yapıyor

Bakan Koca: EVS sistemi ile ekipler 90 saniyede vakaya çıkış yapıyor

29.12.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ile çağrıların 5 saniye içinde kabul edildiğini ve ekiplerin 90 saniyede vakaya çıkış yaptığını açıkladı.

Bakan Koca: EVS sistemi ile ekipler 90 saniyede vakaya çıkış yapıyor

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çağrı Merkezimizden EVS'ye düşen vakaları tabletimizden 5 saniye içinde kabul ediyoruz. Ekibimizle 90 saniyede vakaya çıkış yapıyoruz. Trafik verisi tabletimize en hızlı güzergah olarak yansıyor.’ Eskişehir’de görevli arkadaşımız EVS’yi anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı görüntüde, Eskişehir'de görevli bir sağlık personeli sistemi açıkladı.


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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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