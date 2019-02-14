Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Yerinden denetimlerle, özellikle 900 kişi denetim elemanımız var. son üç haftadır sahadalar. Yer yer sıkıntılar olduğunu, idari yaptırımlar uygulandığını daha öncede söylemiştim. Bu süreçte fiyat artışının nedeniyle fırsatçılık oluşturulmasına asla izin vermeyeceğimize bundan sonraki süreçte de yakinen takip edeceğimizi ve hiçbir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmama noktasında kararlı olduğumuzu belirtmek isterim" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Yakab, Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı sonrasında ortak basın açıklaması yaptı. Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı sonrasında Dünya Sağlık Örgütüyle yapılan ortak çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Koca, "Özellikle Suriyeli 4 milyon vatandaşın sağlık hizmetlerini ücretsiz yaptığımızı ve bu süreçte 1 buçuk milyon ameliyat yapıldığını, 2 milyon hastanın yatarak tedavi edildiğini ve 5 milyon kişinin aşılama yapıldığını belirtebilirim. Bunu başarabilen çok fazla ülke yok. Bunun dışında özellikle DSÖ’den daha çok teknik destek ve Suriyeli sağlık personelinin sisteme girmesini sağlamış olduk. Ayrıca Türkiye’de bu süreçte Cerablus dahil olmak üzere 6 tane hastanemiz ve 178 tane göçmen sağlığı merkezimiz var. Buralarda ücretsiz hizmetler sağlanıyor" şeklinde konuştu.

Suriye’de yapımı süren hastaneler konusunda da bilgi veren Bakan Koca, "Önümüzdeki dönemde Çobanbey’de 200, Mare’de 75 yataklı, El- Bab’da 200 yataklı olmak üzere inşaat çalışmaları devam eden, Çobanbey ve Mare hastanelerinin açılış çalışmaları hızla devam ediyor. El-Bab Hastanesi de Ekim ayı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Bunun dışında Yemen’e 2 tane sahra hastanesi açtık. Ayrıca Yemen’den gelen 100 hastayı da tedavi etmeyi sürdürüyoruz’’ şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütünün Suriye’deki çalışmalarının sorulması üzerine Zsuzsanna Yakab, "Tüm Suriye yaklaşımında BM hükmü gereğince son derece aktif rol aldık. Gaziantep’te bir bölgesel ofisimiz var. Ve tüm Suriye savaşı boyunca burada aşılama gibi faaliyetleri hayata geçirdik. Türkiye ile mültecileri korumam konusunda iş birliğimi söz konusu. Bizim için önemli olan bir başka şey, Türk doktorlarının Suriyeli doktorları eğitmesi ve işlevsel hale getirmesi son derece önem teşkil ediyor. Savaşın devam etmekte olduğunu biliyoruz ve bir an önce bitmesini umuyoruz. Sadece Gaziantep’te değil, Suriye’de 2 tane merkezleri bulunuyor” dedi.