HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca görüntüleri paylaşıp tepki göstermişti! Sosyal medyada gündem olan videoyla ilgili açıklama geldi

Bakan Koca görüntüleri paylaşıp tepki göstermişti! Sosyal medyada gündem olan videoyla ilgili açıklama geldi

04.07.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün, Ankara’da bir ambulans içerisinden çekilen görüntüleri paylaşmış ve düğün konvoyunun ambulansa yol vermediği görülmüştü. "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli" sözleriyle olaya tepki gösteren Bakan Koca'nın paylaşımının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada ambulansın geçişine izin vermeyen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Bakan Koca görüntüleri paylaşıp tepki göstermişti! Sosyal medyada gündem olan videoyla ilgili açıklama geldi

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'müzce 02 Temmuz 2022 tarihinde ilimiz Esenboğa yolu üzerinde ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 5 araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

8c5c4917d0e6174d0b308da0f071c372

BAKAN KOCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerine yer vermişti. (DHA)

e495814bf51c762bc104fda6744ad027

Bakan Koca o anları paylaştı: Ambulansa yol vermediler!Bakan Koca o anları paylaştı: Ambulansa yol vermediler!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes köpekbalığı sanmıştı, gerçek ortaya çıktı! Belediyeden açıklama geldiHerkes köpekbalığı sanmıştı, gerçek ortaya çıktı! Belediyeden açıklama geldi
Konya'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar varKonya'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?
Anahtar Kelimeler:
Ankara Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Erdoğan' açıklaması! 'Görevden alınabilirim'

İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Erdoğan' açıklaması! 'Görevden alınabilirim'

Sokak ortasında saç saça baş başa kavga! Yoldan geçenler şaşkına çevirdi

Sokak ortasında saç saça baş başa kavga! Yoldan geçenler şaşkına çevirdi

Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

Ümit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiasına sert tepki

Ümit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiasına sert tepki

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.