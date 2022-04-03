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  4. Bakan Koca Güldür Güldür'deki taklidini o mesajla paylaştı

Bakan Koca Güldür Güldür'deki taklidini o mesajla paylaştı

03.04.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Güldür Güldür Show'da yapılan bir taklidini paylaşan Bakan Koca, paylaşımında ekibe teşekkür ederek "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere!" dedi.

Bakan Koca Güldür Güldür'deki taklidini o mesajla paylaştı

Koronavirüste can kaybı ve vaka sayılarında düşüş devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımları da merakla takip ediliyor. Son olarak Bakan Koca resmî Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bakan Koca paylaşımında Güldür Güldür Show'da yapılan kendisinin bir taklidini paylaştı.

"KABUĞUMUZA ÇEKİLDİĞİMİZ GÜNLERDEN..."

Koca paylaşımında "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler." ifadelerini kullandı.


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Güldür Güldür Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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