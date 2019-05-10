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Bakan Koca: Haftanın 5 günü egzersiz yetişkinler için yeterli

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük yaşamı hareketli geçirmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşamın ilk adımı olduğunu söyledi. Koca, "Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftanın 5 günü 30'ar dakikalık orta şiddette bir egzersiz yetişkinler açısından yeterlidir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük yaşamı hareketli geçirmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşamın ilk adımı olduğunu söyledi. Koca, "Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftanın 5 günü 30'ar dakikalık orta şiddette bir egzersiz yetişkinler açısından yeterlidir" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, '10 Mayıs Sağlık için Hareket Et Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, hareketsiz yaşamın modern toplumlar için en önemli sorunların başında yer aldığını, yalnızca yetişkinler için değil, çocuk ve gençler için de ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Fiziksel hareketsizliğin, dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında 4'üncü sırada yer aldığını kaydeden Bakan Koca, meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık yüzde 21-25'inin, diyabetin yüzde 27'sinin ve iskemik kalp hastalığının yüzde 30'unun ana nedeninin fiziksel hareketsizlik olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

'ÇOCUKLARIN YÜZDE 9,5'İ HAFTA İÇİ HİÇ OYUN OYNAMAMAKTA'
Bakan Koca, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması ön sonuçlarına göre; sağlık için fiziksel aktivite önerilerini karşılamayanların sıklığının 19 yaş ve üzeri bireylerde yüzde 37,6 olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması sonuçlarına bakıldığında; çocukların yüzde 9,5’i hafta içi hiç oyun oynamamakta, yüzde 19,9’u günde bir saatten az ve yüzde 29,7’si günde bir saat oyun oynamaktadırlar. Çocuklarımızın yüzde 42,5’i günde bir saat, yüzde 23,5’i iki saat ve yüzde 12,7’si üç saat ve üzerinde televizyon seyretmekte veya bilgisayarda zaman geçirmektedir."

'HAREKETLİ YAŞAM, ÖNEMLİ BİR YATIRIM OLACAKTIR'
Bakan Koca, günlük yaşamı mümkün olduğunca hareketli geçirmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşamın ilk adımı olduğunu kaydederek, şöyle dedi.
"Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftanın 5 günü 30’ar dakikalık orta şiddette bir egzersiz yetişkinler açısından yeterlidir. 1-4 yaş arası çocuklar, gün içinde orta-yüksek şiddette toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdırlar. 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler için ise, günde 60 dakika, yine orta ve yüksek şiddette aktiviteler önerilmektedir. Hızlı yürümek, düşük tempolu koşular, merdiven çıkmak, ip atlamak, yüzmek, masa tenisi oynamak, yavaş tempoda bisiklet sürmek orta şiddetli aktivite örnekleridir. Tempolu koşu, basketbol, futbol, voleybol, hentbol ve tenis oynamak ise yüksek şiddetli aktiviteler arasındadır. Fiziksel aktivitenin arttırılması sadece bireysel değil toplum tabanlı, çok sektörlü ve kültürel bir yaklaşım gerektirmektedir. Hareketli yaşam; bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesine katkı sağlayacağı gibi, toplum refahını teşvik ederek gelecek nesillere yönelik önemli bir yatırım olacaktır."

Haber: ANKARA, (DHA)-

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