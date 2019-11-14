HABER

Bakan Koca: Hakkaniyeti gözeten kadrolara ihtiyacımız var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 14:06 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten kadrolardır. İnsana değer veren, insan sevgisini mesleğinin şiarı edinmiş güçlü ve nitelikli sağlık ordusudur. Geleceğimiz buna bağlıdır" dedi.
Bakan Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi'nde düzenlenen, '2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Koca, eğitim kurumlarının zirvesini oluşturan üniversitelere çok önem verdiklerini söyledi. Üniversitelerin sadece birer eğitim kurumu olmadığını, milletin kültür merkezi olduğunu belirten Koca, "Bu sıralarda elde ettiğimiz kazanımlar hayat boyunca davranışlarımızı şekillendiren, başarı potansiyelimizi belgeleyen imzalar gibidir. Bu nadide ortam, bir yandan insanı olgunlaştırırken diğer yandan ağır bir sorumluluk yükler omuzlarınıza. Üniversiteye girişte sağlık mesleklerini tercih etmek hem fedakarlığa talip olmayı gerektirir hem de başarıyı zorunlu kılar. Ülkemizde milyonlarca kişiyi geride bırakarak zirveye tırmanmanız gerekir. Tıbbiyeli olmak, sağlık meslek mensubu olmak bir ayrıcalıktır. Ne var ki üstlendiğiniz sorumluluk da o denli ağırdır" diye konuştu.
'HEPİMİZİ BÜYÜLEYEN GELİŞMELERE ŞAHİT OLUYORUZ'
Sağlık hizmetinin insan odaklı olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Doktorundan hasta bakıcısına kadar her aşamada sabır ve fedakarlık ister. Yoğun mesailerin geceyi gündüze, gündüzü geceye devşirdiği, kaderin mutsuz yüzü ile tanışmış insanların mutlu edilmesi uğruna mutlulukların feda edildiği bir ömre talip olmak vardır bu yolda. Teknolojide yaşanan gelişmelerin tetiklediği göz kamaştırıcı yenilikler ve buluşlar karşılığını belki de en hızlı olarak sağlık alanında bulmaktadır. Hepimizi büyüleyen gelişmelere şahit oluyoruz. Ancak 'tıbbın insan odaklı bir bilim, hekimliğin de insanlığa adanmış bir sanat olduğu' gerçeğini göz ardı edemeyiz, etmemeliyiz" dedi.
Bakan Koca, hastanın, hekimin, sağlık personelinin kendini karşılıklı güvende hissedeceği hizmet ortamının sağlanması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Kendini, 'elinden ve dilinden başkalarının emin olduğu' bir kimlikle tanımlayan toplumların bunu herkesten daha fazla yapabilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum ve aynı oranda herkesten daha fazla yapma sorumluluğu taşıdığına inanıyorum. Yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten kadrolardır. İnsana değer veren, insan sevgisini mesleğinin şiarı edinmiş güçlü ve nitelikli sağlık ordusudur. Geleceğimiz buna bağlıdır."
Törende, fakülteye bu yıl kayıt olan 343 öğrenciye önlük giydirildi.

FOTOĞRAFLI

Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları
Futbolcu -Josef Sural davasında karar çıkmadıFutbolcu -Josef Sural davasında karar çıkmadı
Kan donduran olay! Poşet içinde bebek cesedi bulunduKan donduran olay! Poşet içinde bebek cesedi bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta maket ev mağdurları! 7 yıldır bekliyorlar

7 yıldır bekliyorlar! İnsanları tuzaklarına böyle çekiyorlar

Kan donduran olay! Poşet içinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Poşet içinde bebek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Seferber oldular

İstanbul Boğazı'nda can pazarı

Çocukların Atatürk’e secde ettirildiği iddiaları! Bir fotoğraf da Gaziantep'ten

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Son dakika! Türk-Yunan sınırda kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

Türk-Yunan sınırda kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

Son dakika! Turuncu listedeki El Kaide üyesi terörist İstanbul'da yakalandı

Mevlüt Cüşkün İstanbul'da yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.