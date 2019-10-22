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Bakan Koca: Harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

CEYLANPINAR'DA İNCELEMELERDE BULUNDU  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gelerek, Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralananları ziyaret etti.

CEYLANPINAR'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gelerek, Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralananları ziyaret etti. Bakan Koca, Ceylanpınar Koordinasyon Merkezi'nde de incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin ardından Ceylanpınar’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde Barış Pınarı Harekatı’nda yaralananları ziyaret etti. Hastanede incelemelerde de bulunan Bakan Koca, Ceylanpınar Koordinasyon Merkezi'ne giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ceylanpınar’dan Mardin’in Nusaybin ilçesine hareket etti.

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Sağlık Bakanı Koca Ceylanpınar’daSağlık Bakanı Koca Ceylanpınar’da
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