HABER

Bakan Koca: Hareket bölgesinde yeterli personelimiz var

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.10.2019 10:37 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahretin Koca, "Harekât bölgesinde yeterli sayıda personelimiz ve teçhizatımızın bulunduğunu aziz milletimize bildirmek isterim" dedi.

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahretin Koca, "Harekât bölgesinde yeterli sayıda personelimiz ve teçhizatımızın bulunduğunu aziz milletimize bildirmek isterim" dedi.
Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana çok sayıda sağlık çalışanın bölgede gönüllü görev yapmak için başvuruda bulunduğunu bildirdi. Başvuranlar arasında hekim, hemşire, acil sağlık çalışanları, tekniker, yardımcı hizmet personeli ve emekli sağlık çalışanlarının da olduğunu kaydeden Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Bu asil davranışları karşısında çok duygulandığımı ve bu onurlu ülkenin Sağlık Bakanı olmaktan bir kez daha gururlandığımı ifade etmek isterim. Yüreği bu vatan için çarpan, milletine ve devletine her koşulda fedakarca destek olmaya can atan binlerce çalışanımıza teşekkürü borç bilirim. Bununla birlikte harekât bölgesinde yeterli sayıda personelimiz ve teçhizatımızın bulunduğunu bu yüce gönüllü arkadaşlarıma ve aziz milletimize bildirmek isterim. Bu vesileyle halihazırda cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde görev yapmakta olan tüm görevli hekimlerimize, sağlık personelimize, 112 Acil ve UMKE ekiplerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Gayretli çalışmalarını yakından takip ediyor, kendilerine bu kutsal görevde başarılar diliyorum."

PARTNER 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor
İçinde 70’e yakın vitamin olan şifa kaynağı polenin bilinmeyen yönleriİçinde 70’e yakın vitamin olan şifa kaynağı polenin bilinmeyen yönleri
Çapraz nakille ikinci şans verdilerÇapraz nakille ikinci şans verdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.