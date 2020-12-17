Bakan Koca, Hatay, Adana, Samsun ve İzmir'deki yoğunluk oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Hatay, Adana, Samsun ve İzmir yakın takibimizde. Çabalar sonuç veriyor. Birlikte kazanacağımız günler uzak değil" notuyla yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Hatay, Adana, Samsun ve İzmir Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla ayrı ayrı yaptığımız online görüşmelerde bu şehirlerimizde pandeminin son durumunu değerlendirdik. Hatay'da son hafta içinde günlük vaka sayısı düşüşe geçti. Hastane yükümüz devam ediyor. Yatak doluluk oranı yüzde 63, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85. Erişkin yoğun bakım yatak sayısını son 10 gün içinde 301'den 429'a çıkardık. Önümüzdeki hafta içinde 35 yoğun bakım yatağı daha ilave edeceğiz. Sahada her biri 3 kişiden oluşan 363 filyasyon ekibimiz gece gündüz görev yapıyor. Bütün kurumlarımız ve hemşirelerimizle birlikte el birliğiyle mücadelemiz kısa sürede netice verecektir."

"YOĞUN BAKIM YÜKLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Adana ve Samsun'da son 1 hafta içinde vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğunu aktaran Bakan Koca, "Yoğun bakım yüklerimiz halen devam ediyor. Adana'da hastane doluluk oranı yüzde 65, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80. Fiyasyon ekip sayısı 515'e çıktı. Samsun'da hastane doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81.