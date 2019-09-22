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Bakan Koca, hava ambulanslarını denetledi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Esenboğa Genel Havacılık Terminalindeki uçak ve helikopter ambulansları denetledi.

Bakan Koca, hava ambulanslarını denetledi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Esenboğa Genel Havacılık Terminalindeki uçak ve helikopter ambulansları denetledi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava ambulanslarının mevcut durumunu görmek, tıbbi donanımlarını incelemek ve kapasite değerlendirmesi yapmak üzere Esenboğa'ya geldi. Burada bulunan tek, çift ve dört sedyeli uçakları ve 5 helikopteri inceleyen Koca, yetkililerden detaylı bilgi aldı. Bakan Koca, denetim sonrası, "Ambulans uçaklarımızı ve helikopterlerimizi yerinde görüp, varsa eksikliklerini gidermek ve hastalarımıza nasıl daha iyi hizmet sağlayabileceğimizi planlamak üzere bu ziyareti gerçekleştirdik" dedi. Helikopter ve uçakların yeterli olduğunu, bu ziyaretle bunu yerinde de gördüğünü belirten Bakan Koca; Türkiye'nin dünyada vatandaşından hiçbir ücret almadan hava ambulansı hizmeti yapabilen tek ülke olduğunu ifade etti.
Hava ambulanslarının göreve başladığı 2008 yılından itibaren; uçak ambulanslarla 13 bin 398, helikopter ambulanslarla ise 31 bin 587 vaka taşındı. 2019 yılında ise 21 Eylül’e kadar 856 hasta uçak, bin 518 hasta helikopter ambulans ile sağlık tesislerine ulaştırıldı.

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Bakan Koca, hava ambulanslarını denetlediBakan Koca, hava ambulanslarını denetlediBakan Koca, hava ambulanslarını denetlediBakan Koca, hava ambulanslarını denetledi

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