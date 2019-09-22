HABER

Bakan Koca, hava ambulanslarını denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 10:20 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Esenboğa Genel Havacılık Terminalindeki uçak ve helikopter ambulansları denetledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Esenboğa Genel Havacılık Terminalindeki uçak ve helikopter ambulansları denetledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava ambulanslarının mevcut durumunu görmek, tıbbi donanımlarını incelemek ve kapasite değerlendirmesi yapmak üzere Esenboğa'ya geldi. Burada bulunan tek, çift ve dört sedyeli uçakları ve 5 helikopteri inceleyen Koca, yetkililerden detaylı bilgi aldı. Bakan Koca, denetim sonrası, "Ambulans uçaklarımızı ve helikopterlerimizi yerinde görüp, varsa eksikliklerini gidermek ve hastalarımıza nasıl daha iyi hizmet sağlayabileceğimizi planlamak üzere bu ziyareti gerçekleştirdik" dedi. Helikopter ve uçakların yeterli olduğunu, bu ziyaretle bunu yerinde de gördüğünü belirten Bakan Koca; Türkiye'nin dünyada vatandaşından hiçbir ücret almadan hava ambulansı hizmeti yapabilen tek ülke olduğunu ifade etti.
Hava ambulanslarının göreve başladığı 2008 yılından itibaren; uçak ambulanslarla 13 bin 398, helikopter ambulanslarla ise 31 bin 587 vaka taşındı. 2019 yılında ise 21 Eylül’e kadar 856 hasta uçak, bin 518 hasta helikopter ambulans ile sağlık tesislerine ulaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Denetimden görüntü
-Bakan Koca'nın açıklaması
-Detay

ANKARA, (DHA)-

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Sefaköy D-100 Karayolunda otomobil panelvana çarptı: 2 yaralıSefaköy D-100 Karayolunda otomobil panelvana çarptı: 2 yaralı
Her gün bu yemini ederek işe başlıyorlarHer gün bu yemini ederek işe başlıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre peş peşe darbe!

MSB’den son dakika açıklaması: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Teröre ağır darbe

Son dakika: E-5'te trafik kazası! Trafik kilit!

E-5'te feci kaza! Trafik kilit

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Şafak vakti düğmeye basıldı! Evlere tek tek girildi

Neslican Tay'a son veda! Cenazesi memleketi Rize'de toprağa verilecek

Neslican Tay'a son veda!

Yanan araçların başında gözyaşı döküp ağıt yaktı

Yanan araçların başında gözyaşı döküp ağıt yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.