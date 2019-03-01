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Bakan Koca: "İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa yol vermeyen yaklaşım tarzı kabul edilemez”

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 14:17 | Son Güncelleme

İstanbul D-100 karayolu Cevizlibağ mevkinde ambulansa yol vermeyen trafik magandası hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa yol vermeyen yaklaşım tarzı kabul edilemez” dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret için Sakarya’ya geldi.

Bakan Koca: "İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa yol vermeyen yaklaşım tarzı kabul edilemez”

İstanbul D-100 karayolu Cevizlibağ mevkinde ambulansa yol vermeyen trafik magandası hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa yol vermeyen yaklaşım tarzı kabul edilemez” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret için Sakarya’ya geldi. Bakan Koca ziyaretler kapsamında ilk olarak Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası istişare toplantısına katılan Bakan Koca bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada Koca, İstanbul’da ambulansa yol vermeyen trafik magandası hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Cezbediciliği devre dışı bırakmak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu yönetmelik biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde iki ay kadar önce bizim gündeme getirdiğimi mecliste geçen bir kanun tasarısının sonucu olan bir yönetmelik. Tarım Bakanlığımızla iş birliği içinde yönetmelik önümüzdeki dönemde çıkmış olacak. Burada temel amaç kanunda özellikle belirtilen bir tanıtım boyutunu da alan özellikle internet, sosyal medyada tanıtımın reklamında yasak kapsamında bir kanun düzenlemesiydi. Bununla birlikte tek tip sigara uygulamasına geçmeyi ön gören bir kanun çalışmasıydı. Tek tip sigarada yüzde 85 oranında daha çok uyarıcı bilgilerin yer aldığı, sadece yüzde 5’ine logonun değil markanın bizim belirttiğimiz şekilde yönetmelikte olacak. Yüzde 5’i geçmemek üzere sadece markanın yer aldığı burada temelde yapılmak istenen dünyada da benzer uygulamaların son 4 yılda bu uygulamanın olduğunu biliyoruz. Temel yaklaşım cezbediciliği devre dışı bırakmak" dedi.

"İçişleri Bakanımızla görüşeceğim"
İstanbul’da ambulansa yol vermeyen trafik magandası hakkında da konuşan Bakan Koca, "Özellikle ambulansla hastayı taşıma fonksiyonu icra eden yapılardır. Ambulansların trafikte bir önceliği var. Ama yaşanan olan maalesef çok üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa yol vermeyen yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var. Bununla ilgili farklı daha caydırıcı cezaların olması kanatindeyim. Sayın İçişleri Bakanımızla konuyu görüşeceğim” diye konuştu.

Bakan Koca:

Bakan Koca:

Bakan Koca:

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