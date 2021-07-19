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  4. Bakan Koca: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti

Bakan Koca: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti

19.07.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti" dedi.

Bakan Koca: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti.
Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33’üne karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

"EN AZ BİR DOZ AŞI YAPTIRANLARIN SAYISI 39 MİLYONU GEÇTİ"

Bakan Koca, "En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 63’üne karşılık geliyor." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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