Bakan Koca: İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti.

Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33’üne karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

"EN AZ BİR DOZ AŞI YAPTIRANLARIN SAYISI 39 MİLYONU GEÇTİ"

Bakan Koca, "En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 63’üne karşılık geliyor." dedi.

İKİ DOZ aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti.

Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33’üne karşılık geliyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2021



