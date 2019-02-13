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Bakan Koca ilaç sektörü temsilcileri ile bir araya geldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

Sendika, dernek ve firma temsilcilerinden oluşan ilaç sektörü yetkilileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ’’Bu yılki zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar vermiş olduk’’ dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sendika, dernek ve firma temsilcilerinden oluşan ilaç sektörü yetkilileriyle bir araya geldi.

Bakan Koca ilaç sektörü temsilcileri ile bir araya geldi

Sendika, dernek ve firma temsilcilerinden oluşan ilaç sektörü yetkilileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ’’Bu yılki zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar vermiş olduk’’ dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sendika, dernek ve firma temsilcilerinden oluşan ilaç sektörü yetkilileriyle bir araya geldi. Şubat ayında her yıl tebliğ gereği fiyat güncellemesi yapılması gerektiğini kaydeden Bakan Koca, ’’Şubat ayının 15’ine kadar yapılması ve beş gün içinde de uygulanması şeklinde bir tebliğ var” ifadelerini kullandı.
’’Hem yerli hem global firmalarla bir araya gelerek, yarın için açıklanması gereken bir önceki yılın ortalama euro kurunun belli bir çarpanla çarpışmasıyla elde edilebilecek bir güncellemeyi aramızda konuştuk” diyen Koca, şöyle devam etti:
’’Sektörle özellikle gelişimiz noktada, bu yıl için Şubat ayı 19’undan sonra uygulanmak üzere bir sabit oranda anlamış olduk. Bu oran bundan sonraki süreçte de özellikle ortalama euro kuru yüzde 70 ile çarpılarak elde edilen bir oran oluyordu. Bundan sonraki süreçte bunu yüzde 60 olarak uygulayıp, bu yıl ki zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde bu oranların bundan sonraki süreçte uygulanabilirliğiyle, yabancı ve özellikle yerli üreticilerin bu oranı uygulama noktasında bir kararlılıkla öngörülebilir bir yatırım sürecine girmelerini arzu ettiğim için bu oranı özellikle verdik. Bu oranla ilgili önümüzdeki dönemde uygulama noktasında gayret içinde olacağız.’’

’’Bundan sonraki süreçte üretici arkadaşlarımızla görüşmelerimizde benzer ilaç sıkıntısının yaşanacağını düşünmüyoruz’’
Yaşanan ilaç sıkıntısından sonra sahada denetimin arttığını açıklayan Koca, ’’Vatandaşımızın son birkaç hafta yer yer ilaç sorunu yaşadığını biliyoruz. Bu çerçevede sahada 900 denetim elemanımız aktif devrede oldu. Bu denetimleri devam ettireceğiz. Bundan sonraki süreçte üretici arkadaşlarımızla görüşmelerimizde benzer ilaç sıkıntısının yaşanacağını düşünmüyoruz’’ şeklinde konuştu.

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