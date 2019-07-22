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Bakan Koca: İnmeye bağlı ölüm ve sakatlıkları azaltmayı hedefliyoruz

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönergemiz ile ülkemizde inme hastalığına bağlı ölüm ve sakatlıkları önemli ölçüde azaltmayı ve hastalık sonrası yaşam kalitesinin yüksek seviyede tutulabilmesini hedefliyoruz" dedi.

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönergemiz ile ülkemizde inme hastalığına bağlı ölüm ve sakatlıkları önemli ölçüde azaltmayı ve hastalık sonrası yaşam kalitesinin yüksek seviyede tutulabilmesini hedefliyoruz" dedi.
Bakan Koca, yazılı açıklamasında, Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Yönergesi hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, yönergenin, inme vakalarına en hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek üzere koordinasyonun sağlanması, inme birimlerinin Sağlık Bakanlığı’nca tescili ve hekimlerin yetkilendirilmesi gibi düzenlemeleri içerdiğini söyledi. Koca, "Kalp hastalıkları ve kanserden sonra dünya genelinde en sık üçüncü ölüm sebebi olan inme, aynı zamanda erişkin yaş grubunda en önemli engellilik kaynağıdır. Ülkemizde inme sıklığı erişkin nüfusta binde 1-2 kişi seviyesindedir ve yılda ortalama 50 ila 100 bin yeni inme vakası yaşanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Beyin ana damarlarının kan pıhtısı ile ani tıkanmasıyla ortaya çıkan akut inmenin tedavi edilebilmesinin, beyin hücreleri tamamen ölmeden damar açıcı yöntemlere başlanabilmesine bağlı olduğunu aktaran Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Bu hassas sürecin yönetilmesi ve hastaların en kısa zamanda damar açıcı tedaviye ulaştırılması, kapsamlı bir organizasyonu ve koordinasyonu gerektirmektedir. Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönergemiz ile ülkemizde inme hastalığına bağlı ölüm ve sakatlıkları önemli ölçüde azaltmayı ve hastalık sonrası yaşam kalitesinin yüksek seviyede tutulabilmesini hedefliyoruz. Buna göre; nöroloji kliniği, bilgisayarlı tomografi, yoğun bakım yatağı gibi kaynaklara sahip kamu, üniversite ve özel hastanelerde inme birimleri yapılandırılarak tescil işlemi başlatılacak. Bilimsel komisyon tarafından izlenecek olan merkezlerden idealin altında klinik sonuçları olanlar denetim altına alınacak. Akut inmeye müdahale edecek hekimler, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilecek ve insan kaynağının geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri zorunlu olacak."
Koca, yönerge ile ayrıca hastaların hızla uygun merkezlere sevk edilmesi için hükümler ve algoritmaların belirlendiğini, İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde koordinasyon komisyonları kurulması zorunluluğunun da getirildiğini kaydetti.

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