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  4. Bakan Koca işaret etmişti! Vaka sayısının arttığı Mardin'de şaşkına çeviren ifadeler

Bakan Koca işaret etmişti! Vaka sayısının arttığı Mardin'de şaşkına çeviren ifadeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Türkiye’de birçok ilde koronavirüs vakaları kontrol altına alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ağır vaka sayısının yükseldiğine işaret ettiği 5 ilden biri olan Mardin'de vatandaşların ifadeleri şaşkına çevirdi.

Bakan Koca işaret etmişti! Vaka sayısının arttığı Mardin'de şaşkına çeviren ifadeler

Türkiye'de birçok ilde koronavirüs vakaları kontrol altına alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın işaret ettiği 5 ilden biri olan Mardin'de ağır vaka sayısı artmaya devam ediyor. Vaka sayısının her geçen gün yükseldiği kentte vatandaşlar tedbirlere uymazken, bazı vatandaşlar da maskenin insan bünyesini zayıflattığını, bu yüzden maske takmadıklarını söyledi.

'BENİM BİLE MASKE FALAN TAKTIĞIM YOK'

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş da maske takmadığını belirterek, "Görüyorsunuz insanlar duyarsız, maske takmıyorlar. Benim bile maske falan taktığım yok. Aslında takmamız ve söylenenlere uymamız lazım ama maalesef gel gör ki yapmıyoruz, normal yani. Suç bizde Sağlık Bakanlığının yapabileceği bir şey yok, onlar uyarıyorlar ama maalesef insanları görüyorsunuz işte duyarsızdırlar" dedi.

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'MASKE BÜNYEYİ ZAYIFLATIYOR'

Maskenin bünyeyi zayıflattığını savunan bir başka vatandaş da, "Maske insanın bünyesini zayıflatıyor, bu bir gerçektir. Maske insanın nefesini daraltıyor, insanın bünyesi zayıf oldu mu herhangi bir hastalığa karşı insan kendini savunması güçleşiyor. Sağlıklı hava alabilmemiz için maske takmamalıyız. Aşı çıkmadıktan sonra insanlar tedbirsiz olduktan sonra virüs hepimize bulaşacak. Koronavirüs yavaş yavaş zaten bize doğru geliyor" diye konuştu.

KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINI TIR ŞOFÖRLERİNE BAĞLADI

Mardinli bir esnaf da koronavirüsün Mardin’de yayılma sebebini yurt dışına giden TIR şoförlerine bağlayarak, "Ne yazık ki özellikle Irak’a, İran’a ve Suriye’ye giden tır şoförleri dönüşte bu hastalığı getiriyorlar. İnsanların bu işi ciddiye almaları lazım, sonucunda ölüm oluyor. Uzmanların dediklerine riayet etmek lazım, sosyal mesafe ve tedbirlere uymamız lazım. Kalabalık yerlerden uzaklaşacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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