HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca: İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de günlük vaka sayısı düşüşte

Bakan Koca: İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de günlük vaka sayısı düşüşte

12.12.2020 00:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Koca: İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de günlük vaka sayısı düşüşte

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin vali, sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla görüşerek durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, "İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla video konferans yoluyla görüşerek son durumu tekrar gözden geçirdiklerini bildirdi.

11 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı11 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

4 İLİN YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI

İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 oranında günlük vakada düşüş olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 67, İzmir'de yüzde 78, Kocaeli ve Ankara'da yüzde 72. Tedbirlere sıkı uyup el birliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam, birlikte kazanacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Kısıtlamayı ihlal eden kişiden polise: İnşallah arabanız bozulur da...Kısıtlamayı ihlal eden kişiden polise: İnşallah arabanız bozulur da...
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."

Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Senato'da kabul edildi

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Senato'da kabul edildi

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

Kahreden olay! Ailesinin evden kovduğu Serhat, kaldığı barakada çıkan yangında hayatını kaybetti

Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti

Denizli'de ambulans ile işçi servisi çarpıştı: 14 yaralı

Ambulans ile işçi servisi çarpıştı: 14 yaralı

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu

116 kişi tutuklandı, 60 asker de itirafçı oldu

Kısıtlamayı ihlal eden kişiden polise: İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz ağabey

Kısıtlamayı ihlal eden kişiden polise: İnşallah arabanız bozulur da...

Mersin'de bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü kayboldu

Mersin'de bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü kayboldu

10 yaşındaki çocuğu taciz eden esnaf tutuklandı

10 yaşındaki çocuğu taciz eden esnaf tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.