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Bakan Koca: İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de yüzde 30, Ankara’da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu

12.12.2020 00:09 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca: İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de yüzde 30, Ankara’da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin vali, sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla görüşerek durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, "İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla video konferans yoluyla görüşerek son durumu tekrar gözden geçirdiklerini bildirdi.

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4 İLİN YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI

İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 oranında günlük vakada düşüş olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 67, İzmir'de yüzde 78, Kocaeli ve Ankara'da yüzde 72. Tedbirlere sıkı uyup el birliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam, birlikte kazanacağız."

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