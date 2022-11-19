HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlarla ilgili son durumu paylaştı

Bakan Koca, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlarla ilgili son durumu paylaştı

19.11.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısında yaralananların son durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlarla ilgili son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da metro arızası! Yolcular tahliye edildiİstanbul'da metro arızası! Yolcular tahliye edildi
Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözlerAzeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler
İade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerindeİade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerinde
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca terör saldırısı son durum yaralı

En Çok Okunan Haberler

TCMB faiz kararı ile belli olacak! Rekor hamlesi...

TCMB faiz kararı ile belli olacak! Rekor hamlesi...

Benzin fiyatına ikinci indirim geldi

Benzin fiyatına ikinci indirim geldi

Şok gerçek! 'Cinci hoca', cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuş

Şok gerçek! 'Cinci hoca', cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuş

MİT'ten flaş operasyon! Hepsi yakalandı

MİT'ten flaş operasyon! Hepsi yakalandı

Mahallenin kâbusu oldu! "Bayanlara karşı adamın bir zaafı var"

Mahallenin kâbusu oldu! "Bayanlara karşı adamın bir zaafı var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle gittiği mekanda başka bir kadını öptü!

Sevgilisiyle gittiği mekanda başka bir kadını öptü!

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.