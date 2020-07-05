Bakan Koca 'kaygı verici' demişti! İstanbul'dan akılalmaz görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın düğün eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske kullanılmadığına dair açıklama yapmasına rağmen İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Mega kentin çeşitli ilçelerinde düğün için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, yolları kesip meşaleler yakıp ortalığı dumana boğarken, patinaj çekerek de terör estirdi. Polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

BAKAN KOCA: KAYGI VERİCİ

Türkiye’de koronavirüsle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran’dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gruplar, düğün eğlencesi adı altına bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın düğün eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığını belirterek, “Eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler” açıklamasında bulunmasına rağmen İstanbul’da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.