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Bakan Koca: Kimsenin sağlık verilerini paylaşmaya zorlanamayacağını garanti altına aldık

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların kişisel sağlık verilerinin en güvenli şekilde kaydedilmesi, işlenmesi ve korunması için hazırlanan yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıklayarak, "Yönetmelikle, sağlık hizmeti sunumu için zorunlu olan durumlar dışında hiç kimsenin sağlık verilerini paylaşmaya zorlanamayacağını garanti altına aldık" dedi.

ANKARA, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların kişisel sağlık verilerinin en güvenli şekilde kaydedilmesi, işlenmesi ve korunması için hazırlanan yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıklayarak, "Yönetmelikle, sağlık hizmeti sunumu için zorunlu olan durumlar dışında hiç kimsenin sağlık verilerini paylaşmaya zorlanamayacağını garanti altına aldık" dedi.
Bakan Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamasında Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile ilgili değerlendirmede bulundu. "Yönetmelikle, sağlık hizmeti sunumu için zorunlu olan durumlar dışında hiç kimsenin sağlık verilerini paylaşmaya zorlanamayacağını garanti altına aldık" diyen Bakan Koca, ayrıca sağlık tesislerini, tahlil ve tetkikler dâhil olmak üzere hastaya ait tüm verilerin mahremiyetini korumak için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü kıldıklarını belirtti. Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da e-Nabız hesaplarındaki verilere, kullanıcının gizlilik tercihleri çerçevesinde erişim sağlanacak ve kişiler gizlilik tercihleri konusunda daha detaylı bilgilendirilecek. Mahremiyet düzeyi yüksek olan sağlık verilerinin erişimine kısıtlamalar getirilebilecek. Ebeveynler, çocuklarının sağlık kayıtlarına herhangi bir onaya ihtiyaç duymaksızın erişebilecek. Boşanma halinde, velayet hakkı üzerinde bırakılmayan taraf da çocuğunun sağlık verilerine ölçülü kısıtlamalarla erişebilecek. Bakanlığımızda kullanılan sistemlerde yer alan veriler anonim hale getirilerek; sağlık sisteminde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği temin etmek, sağlık hizmeti sunumuna ilişkin politika ve stratejilere yön vermek, sağlık alanında yapılacak bilimsel araştırmalara destek olmak ve sağlığa ilişkin ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak amaçlarıyla kullanılabilecek. Vatandaşlarımızın kişisel sağlık verilerini en güvenli şekilde korumak adına her türlü önlemi alacağız. Tüm sağlık kuruluşları ile veri alışverişini siber saldırılara karşı güvenli bir sanal ağ olan KamuNET ile sağlayacağız. Yeni yönetmeliğimizin hayırlı olmasını diliyorum."

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