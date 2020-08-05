Bakan Koca, Konya'daki hastanelerin doluluk oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'daki servis yatakları, yoğun bakım üniteleri, ventilatör doluluk oranlarını açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"KONYA: Servis yatağı doluluk oranımız %48, yoğun bakım doluluk oranımız %76, ventilatör doluluk oranımız %42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın."
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, pandemi sürecinde kent olarak yoğun dönemden geçtiklerini belirterek, "Pandemiyi güzel yönetiyoruz ancak vatandaşlarımızdan ricamız; maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. Dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.