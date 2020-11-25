HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilenleri açıkladı

Bakan Koca koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilenleri açıkladı

25.11.2020 21:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Koca koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilenleri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilenleri paylaştı.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Bakan Koca'nın koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"11 ARALIK GİBİ AŞI TAKVİMİ BAŞLAYABİLİR"

"Biz aşı üreten tüm firmalarla iletişim halindeyiz. Vatandaşımıza uygun bulduğumuz aşının etkinliğini ve güvenirliğini önemsiyoruz. Bunları erken dönemde tedarik edip vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında 50 milyon aşı dozu için imza atıldı. 11 Aralık gibi bu aşı takvimi başlayabilir diyebilirim.

Yerli aşı, 44 gönüllü vatandaşımıza yapıldı. Herhangi bir sorun görülmedi. Muhtemelen nisan ayında kullanıma geçmiş olacağız.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalarSon dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

"AŞIYI YAPARKEN ÜCRET ASLA ALMAYACAĞIZ"

Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Şanlıurfa'da korkutan yangın! Otelde kalanlar tahliye edildiŞanlıurfa'da korkutan yangın! Otelde kalanlar tahliye edildi
Oraya nasıl geldiğini kimse bilmiyor! Oraya nasıl geldiğini kimse bilmiyor!

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Yoğun bakımlarda yer kalmadı, koridorlar yoğun bakıma döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Karadeniz'de hamsi bereketi! Zonguldak'ta balıkçılar 10 ton hamsiyle limana döndü

Karadeniz'de hamsi bereketi! Tonlarca hamsiyle döndüler

İzmir'de dehşet! Küfürlü konuştuğu için kendisini uyaran genci kurşun yağmuruna tuttu

İzmir'de 70 yaşındaki adam dehşet saçtı

Bakan Koca, alarm veren illeri açıkladı! Vakalar yüzde 50 arttı

Bakan Koca, alarm veren illeri açıkladı! Vakalar yüzde 50 arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kritik MGK toplantısı sonrası sert açıklama

Kritik MGK toplantısı sonrası sert açıklama! Bildiri yayımlandı

Şanlıurfa'da korkutan yangın! Otelde kalanlar tahliye edildi

Şanlıurfa'da korkutan yangın! Otelde kalanlar tahliye edildi

25 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: 28 bin 351

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.