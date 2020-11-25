Bakan Koca koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilenleri açıkladı

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Bakan Koca'nın koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"11 ARALIK GİBİ AŞI TAKVİMİ BAŞLAYABİLİR"

"Biz aşı üreten tüm firmalarla iletişim halindeyiz. Vatandaşımıza uygun bulduğumuz aşının etkinliğini ve güvenirliğini önemsiyoruz. Bunları erken dönemde tedarik edip vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında 50 milyon aşı dozu için imza atıldı. 11 Aralık gibi bu aşı takvimi başlayabilir diyebilirim.

Yerli aşı, 44 gönüllü vatandaşımıza yapıldı. Herhangi bir sorun görülmedi. Muhtemelen nisan ayında kullanıma geçmiş olacağız.

"AŞIYI YAPARKEN ÜCRET ASLA ALMAYACAĞIZ"

Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız."



