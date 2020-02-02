Bakan Koca: "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif." dedi.

Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşların gözlem altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesini ziyaret ederek, bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Koca, hastanede misafir edilenlere gerekli hizmetin verildiğini, koordinasyonu yerinde görmek ve eksikler varsa bunu gidermek için hastaneye ziyarette bulunduğunu ifade etti.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelmişken, eşlik eden 6 kişilik sağlık ekibimizin lideri olan İrfan hocamla, ayrıca pilot olan komutanımız Aziz Paşa ile de telefonda görüştüm. Dışişleri'nden Serkan kardeşimizle de görüştüm. Neler yapmamız gerektiği, hizmet anlamında eksiğimizin olup olmadığı ve bu süreçte misafirimiz olduklarını, hasta olarak görmediğimizi ama misafirperverliğimizi de yerine getirmemiz gerektiğini, taleplerinin, her neyse, bu süreçte yerine getirileceğini ifade ettim."

İnternet, televizyon, yemek, gazete gibi birçok talebin rahatlıkla yerine getirilebileceğini, 15 yaş altı 5 çocuğun bulunduğunu ve bu çocuklarla ilgili de özel talepler varsa yerine getirilmesi için gayret içinde olduklarını ifade ettiğini vurgulayan Koca, "Son derece memnun olduklarını, saat başı kendilerine talepler ve takip noktasında hizmet edildiğini, hem İrfan hocam hem Aziz Paşam hem Serkan Bey dahil olmak üzere bütün arkadaşlar teşekkürlerini ifade ettiler." şeklinde konuştu.