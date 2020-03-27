Bakan Koca, koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Türkiye'deki günlük koronavirüs tablosunun yer aldığı internet sitesini Twitter hesabından paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz."
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020
???? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/AB5mSAW8tT