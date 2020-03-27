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Bakan Koca, koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 23:50 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada daha önceden açıklanan anlık koronavirüs takip sisteminin vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.

Bakan Koca, koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Türkiye'deki günlük koronavirüs tablosunun yer aldığı internet sitesini Twitter hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz."


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