Bakan Koca: Kur dalgalanmalarının fırsata çevrildiği haberleri takip ediliyor

ANKARA, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ilaç temininde sıkıntı yaşandığı iddialarına ilişkin "Son dönemdeki kur dalgalanmalarını fırsata çevirerek erişim konusunda sorun oluşturulduğu haberleri bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. İlaç temininde sıkıntı yaşandığı iddialarına yanıt veren Bakan Koca, Türkiye'de yürürlükte olan genel sağlık sigortasının, dünyanın en geniş kapsamına sahip olduğunu belirtti. Türkiye'de ruhsatlı olan tüm ilaçların, uygun şartlar karşılandığında hastaların tedavisi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) ödendiğini belirten Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hiçbir hastamızı ilaçsız bırakmamak için eldeki tüm imkanlar kullanılmaktadır. Ülkemizde ruhsatlı tüm ilaçlara erişimi sağlamanın yanında, kanıta dayalı doktor reçetesi olması halinde, ülkemizde ruhsatlı olmayan ve edinilmesi daha zor olan ilaçlar da yurt dışından temin edilip SGK tarafından bedeli ödenerek hastalarımıza ulaştırılmaktadır. Son dönemdeki kur dalgalanmalarını fırsata çevirerek erişim konusunda sorun oluşturulduğu haberleri bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu konuda gerekli hallerde hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif temin yolları devreye alınarak ilaçların ülkemize uygun fiyatla tedariki yoluna gidilmektedir. Durumu kendi çıkarlarına kullanmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir."

