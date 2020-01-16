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  4. Bakan Koca: "Kurum içi naklen tayinle yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirdik"

Bakan Koca: "Kurum içi naklen tayinle yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirdik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurum içi naklen tayinle yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirdiklerini açıkladı.Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının memnuniyeti yönünde önemli bir adım daha attıklarını, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde çalışanların beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurum içi naklen tayinle yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirdiklerini açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının memnuniyeti yönünde önemli bir adım daha attıklarını, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde çalışanların beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın bize en çok talep ilettikleri konulardan biri olan eşlerin görev yeri değişikliği taleplerinde kıdem şartını kaldırdık. Böylece kurum içi naklen tayinle yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirmiş olduk. Eşi kamu görevlisi olmayan stratejik personelin (tabip, uzman tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar) aile birliği mazeretine bağlı tayin talebinde bulunabilmesi için atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde bin 140 gün olan sosyal güvenlik primi şartını son beş yıl içinde bin 140 gün olarak revize ettik. Ayrıca yönetmelik değişikliği ile branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin başvurusu için yabancı dil şartını kaldırdık. Yapılan düzenlemelerin personelimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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