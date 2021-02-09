HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Büyükelçi Gaiani ile görüştü

Bakan Koca, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Büyükelçi Gaiani ile görüştü

09.02.2021 09:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Koca, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Büyükelçi Gaiani ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ile görüştü.

Bakan Koca, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu ağırladıklarını belirterek, "Bakan bey küresel salgın sırasında gösterdiğimiz destek ve iş birliği için teşekkür ettiler. Macaristan ile iş birliğimiz devam edecek" dedi.

Bakan Koca, diğer paylaşımında ise İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'yi ağırladıklarını ifade ederek, "Küresel salgın konusundaki iş birliğimizi ele aldık. İki ülkenin salgın yönetiminde iş birliği devam edecek. İtalya'nın G20 dönem başkanlığında yapılacak 'Küresel Sağlık Zirvesi' planlarını değerlendirdik" dedi.

2f7a321c64fac787e9ec9e68a3104861

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
Devlet Tiyatroları 10 şehirde alım yapacak!Devlet Tiyatroları 10 şehirde alım yapacak!
Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?Snapchat hesap silme işlemi nasıl yapılır? Hesap nasıl kapatılır?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Sayısal Loto sonuçları 8 Şubat 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 8 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 108 milyon TL'yi aştı

Ülkü Uslu'nun makam odasındaki Atatürk portesinin üzerindeki perde olay oldu (Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu kimdir?)

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Devlet Tiyatroları başvuru formu 2021: Devlet Tiyatroları sınavı başvuru şartları ve tarihleri nedir?

Devlet Tiyatroları 10 şehirde alım yapacak!

Mutant virüs Trabzon'da da görüldü: Koronavirüsten daha hızlı bulaşıyor

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

TRT Yetenek giriş başvuru formu 2021... TRT Yetenek başvuru şartları ve tarihleri nedir? 2021 TRT Yetenek kaydı yapma!

TRT Yetenek giriş başvuruları devam ediyor!

Trafo bomba gibi patladı: Korkudan nereye kaçacağımızı şaşırdık

Trafo bomba gibi patladı: Korkudan nereye kaçacağımızı şaşırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.