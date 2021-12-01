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  4. Bakan Koca, Marmara Bölgesi'ndeki fırtınanın bilançosunu açıkladı

Bakan Koca, Marmara Bölgesi'ndeki fırtınanın bilançosunu açıkladı

01.12.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, Marmara Bölgesi'ndeki fırtınanın bilançosunu açıkladı

Koca, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasına ilişkin paylaşımda bulundu.

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"5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİR"

Lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirten Koca, "Afet yerlerinde 28 adet 112 ambulansı, 3 UMKE timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. (AA)

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Fahrettin Koca
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