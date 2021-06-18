Bakan Koca Mersin'de bugün en çok aşı yapan hemşireyi paylaştı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mersin'de bugün en çok aşıyı hemşire Meryem Mavi yaptı. 323 aşı yapan hemşire arkadaşımız Mersin Şehir Hastanesi’nde görevli. Meryem Hanım ve doktor olan eşi salgının zor günlerinde Covid-19’a yakalanmışlardı." ifadelerini kullandı.

MERSİN’DE BUGÜN en çok aşıyı hemşire MERYEM MAVİ yaptı. 323 aşı yapan hemşire arkadaşımız Mersin Şehir Hastanesi’nde görevli. Meryem Hanım ve doktor olan eşi salgının zor günlerinde Covid-19’a yakalanmışlardı. pic.twitter.com/B7CUfZ1QGo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021

"40 MİLYONUNCU AŞIYI O YAPTI"

Öte yandan Bakan Koca yaptığı bir başka paylaşımla 40 milyonuncu aşıyı saat 15.45'te Dr. Gülşah Hanım'ın yaptığını duyurdu. Bakan Koca, "Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat: 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık." dedi.

Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat: 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık. pic.twitter.com/xzrjCpolou — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021



