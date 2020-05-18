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Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 02:26 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık altyapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


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