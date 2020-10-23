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Bakan Koca'nın açıklaması sonrasında hastaneye akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 11:26 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “İstanbul’da vak'a sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı” açıklamasının ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne test yaptırmak için gelen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

Bakan Koca'nın açıklaması sonrasında hastaneye akın ettiler

İstanbul’da vaka sayılarının artması sonucu, vatandaşlar koronavirüs şüphesiyle tekrar hastanelere akın etti. Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne çok sayıda vatandaş koronavirüsü şüphesiyle başvuru yaptı. Test yaptırmak isteyen kişilerin hastane bahçesinde oluşturduğu uzun kuyruk, havadan görüntülendi.

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'İSTANBUL'DA VAKA SAYISI TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40'INA ULAŞTI'

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak İstanbul’da bulunan vatandaşları uyarmıştı. Bakan Koca uyarısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstanbul’da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. İstanbul’da en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin.”

Kaynak: İHA

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