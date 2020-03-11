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  4. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından İstanbullular koronavirüse karşı önlemlerini aldı

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından İstanbullular koronavirüse karşı önlemlerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 07:51 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, gece saatlerinde Türkiye’de ilk koronavirüsü olan erkek bir şahsın olduğunu Ankara’da gerçekleştirdiği basın toplantısı ile duyurmuştu. Bunun üzerine sabah saatlerinde işe gitmek isteyen İstanbullu vatandaşlar, önlemlerini alarak evden dışarı çıktıklarını ifade ettiler. Vatandaşların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü.

90 gün önce Çin’in Wuhan Kentinde ortaya çıkan ve küresel bir şekilde dünyaya yayılan "Koronavirüsü" salgını Türkiye’de de kendini gösterdi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettiin Koca, gece saatlerinde Türkiye’ye Avrupa üzerinden gelen erkek bir şahsın, tahlil sonuçlarının pozitif çıktığını basın açıklaması ile duyurmuştu.

Bunun üzerine İstanbullu vatandaşlar sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıktıları esnada maske takarak toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. Vatandaşlar virüse karşı hazırlıklı olduklarını da ifade ettiler.

(İHA)

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istanbul koronavirüs

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