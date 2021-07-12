Bakan Koca paylaştı! İlber Ortaylı'dan çağrı: Mutlaka aşılanalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Kovid-19'la mücadele kapsamındaki aşılama kampanyası çerçevesinde hazırlanan kamu spotunu paylaştı. Paylaşılan kamu spotunda tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, vatandaşlara "Koronavirüse karşı mutlaka aşılanalım." çağrısı yaptı.

"Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamındaki kamu spotunda İlber Ortaylı, "İnsanlık tarih boyu çeşitli salgın hastalıklarla mücadele etti. Bu salgın hastalıkların zulmünden ancak bazı hekimlerin bulduğu aşı sistemiyle kurtulabildi. Şu anda da bunların belki en korkuncu ve dayanıklısıyla savaşıyoruz. Koronavirüse karşı mutlaka aşılanalım." ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı: İnsanlık tarih boyu çeşitli salgın hastalıklarla mücadele etti. Bu salgın hastalıkların zulmünden ancak bazı hekimlerin bulduğu aşı sistemiyle kurtulabildi. Şu anda da bunların belki en korkuncu ve dayanıklısıyla savaşıyoruz. Koronavirüs’e karşı mutlaka aşılanalım. pic.twitter.com/0T3l7R5MiD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 12, 2021



