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  4. Bakan Koca paylaştı! İlber Ortaylı'dan çağrı: Mutlaka aşılanalım

Bakan Koca paylaştı! İlber Ortaylı'dan çağrı: Mutlaka aşılanalım

12.07.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası çerçevesinde tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yer aldığı bir kamu spotu hazırlandı. İlber Ortaylı kamu spotunda "Koronavirüse karşı mutlaka aşılanalım." çağrısında bulundu. Kamu spotunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca paylaştı! İlber Ortaylı'dan çağrı: Mutlaka aşılanalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Kovid-19'la mücadele kapsamındaki aşılama kampanyası çerçevesinde hazırlanan kamu spotunu paylaştı. Paylaşılan kamu spotunda tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, vatandaşlara "Koronavirüse karşı mutlaka aşılanalım." çağrısı yaptı.

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"Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamındaki kamu spotunda İlber Ortaylı, "İnsanlık tarih boyu çeşitli salgın hastalıklarla mücadele etti. Bu salgın hastalıkların zulmünden ancak bazı hekimlerin bulduğu aşı sistemiyle kurtulabildi. Şu anda da bunların belki en korkuncu ve dayanıklısıyla savaşıyoruz. Koronavirüse karşı mutlaka aşılanalım." ifadelerini kullandı.

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