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Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 21:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki güncel koronavirüs haritasını da paylaştı.

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü toplantıda hem Türkiye geneli koronavirüs haritasını hem de bazı illerin haritalarını gösterdi.

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