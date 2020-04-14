Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, bug\u00fcnk\u00fc toplant\u0131da hem T\u00fcrkiye geneli koronavir\u00fcs haritas\u0131n\u0131 hem de baz\u0131 illerin haritalar\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Hastaneden ka\u00e7mak i\u00e7in \u00f6l\u00fcm\u00fc g\u00f6ze ald\u0131! Filmleri aratmayan olayBakan Koca'dan S\u00fcleyman Soylu a\u00e7\u0131klamas\u0131Beckham\u2019\u0131n k\u0131z\u0131yla payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf olay yaratt\u0131