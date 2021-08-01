Bakan Koca paylaştı! Kilis ve Kayseri orta riskli iller grubuna geçti

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kilis ve Kayseri'nin orta riskli iller grubuna geçtiğini duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kilis ve Kayseri aşılanmada yüzde 65'in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi mavi"

KİLİS VE KAYSERİ aşılanmada %65’in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (Turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (Sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi Mavi! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2021



