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  4. Bakan Koca paylaştı! Kilis ve Kayseri orta riskli iller grubuna geçti

Bakan Koca paylaştı! Kilis ve Kayseri orta riskli iller grubuna geçti

01.08.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde yapılan koronavirüs aşı sayısı 73 milyon 300 bini aşarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kilis ve Kayseri'nin aşılanmada yüzde 65'in üstünde bir orana ulaşarak orta riskli iller grubuna geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca paylaştı! Kilis ve Kayseri orta riskli iller grubuna geçti

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kilis ve Kayseri'nin orta riskli iller grubuna geçtiğini duyurdu.

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Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kilis ve Kayseri aşılanmada yüzde 65'in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi mavi"

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kilis Fahrettin Koca
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