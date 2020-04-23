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  4. Bakan Koca paylaştı! Kısa sürede büyük beğeni topladı

Bakan Koca paylaştı! Kısa sürede büyük beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 17:36 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Çocuk bilim kurulu üyelerinin görüşlerine yer verilen video, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı.

Video, Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan 'bana yaklaşma' sözünü içeren videosına atıfta bulunan çocukla başlıyor. Daha sonra çocuk bilim kurulu üyeleri görüşlerini anlatıyor.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
bakan koca 23 Nisan

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