Bakan Koca paylaştı! Kısa sürede büyük beğeni topladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı.

Video, Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan 'bana yaklaşma' sözünü içeren videosına atıfta bulunan çocukla başlıyor. Daha sonra çocuk bilim kurulu üyeleri görüşlerini anlatıyor.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI



Video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun. #23NisanKutluOlsun ???????? pic.twitter.com/QoJNnSzHLe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2020

Kaynak: DHA





