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Bakan Koca paylaştı: Söz istiyoruz, dolmuşlar, fazla yolcu almayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 00:22 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istediklerini belirterek, "Dolmuşlar, fazla yolcu almayacak" dedi.

Bakan Koca paylaştı: Söz istiyoruz, dolmuşlar, fazla yolcu almayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Temmuz’da ayakta 26 yolcunun gittiği bir minibüsün görüntüsünü paylaşarak “Mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Binmeyin; binmişseniz, fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Söz istiyoruz. Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık. İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor. İstanbul’daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz: Dolmuşlar, fazla yolcu almayacak."
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